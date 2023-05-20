В Одессе из-за аварийного отключения 14 тысяч абонентов осталось без света
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. По данным ДТЭК Одесские электросети, 14 тысяч клиентов временно остались без света, передает УНН.
Детали
Аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы произошло сегодня в 18:17.
Без света временно остались 14 тысяч клиентов в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе, микрорайон Черемушки.
По данным ДТЭК Одесские электросети, энергетики уже работают над устранением последствий аварии и частично, где это возможно, перезапитывают клиентов на резервную линию.
Ориентировочное время восстановления света - 21:00.
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