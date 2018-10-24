В Одесі біля апеляційного суду розпилили газ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція Одеси попередила порушення публічного порядку біля апеляційного суду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Група молодиків намагалася спровокувати масовий безлад під час розгляду судом справи. Внаслідок протиправних дій постраждали поліцейські, у бік яких один з учасників події розпилив газ.
“Наразі конфлікт локалізовано. Ситуація повністю контролюється правоохоронцями. Вказаний вище правопорушник доставлений до Малиновського відділу поліції для прийняття рішення”, — зазначили у поліції.
Попередня правова кваліфікація зазначених подій передбачена ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст.296 ч.4 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у запорізькій школі підліток розпилив газовий балончик.