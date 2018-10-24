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В Одесі біля апеляційного суду розпилили газ

В Одесі біля апеляційного суду розпилили газ

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція Одеси попередила порушення публічного порядку біля апеляційного суду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Група молодиків намагалася спровокувати масовий безлад під час розгляду судом справи. Внаслідок протиправних дій постраждали поліцейські, у бік яких один з учасників події розпилив газ.

“Наразі конфлікт локалізовано. Ситуація повністю контролюється правоохоронцями. Вказаний вище правопорушник доставлений до Малиновського відділу поліції для прийняття рішення”, — зазначили у поліції.

Попередня правова кваліфікація зазначених подій передбачена ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст.296 ч.4 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у запорізькій школі підліток розпилив газовий балончик.

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