В Одессе возле апелляционного суда распылили газ

Группа молодых людей пыталась спровоцировать массовые беспорядки во время рассмотрения судом дела. В результате противоправных действий пострадали полицейские, в которых один из участников события распылил газ.

"Сейчас конфликт локализован. Ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Указанный выше правонарушитель доставлен в Малиновский отдел полиции для принятия решения", - отметили в полиции.

Предварительная правовая квалификация указанных событий предусмотрена ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в запорожской школе подросток распылил газовый баллончик.