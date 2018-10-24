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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48830 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114099 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122118 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161440 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129814 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176620 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118230 просмотра

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В Одессе возле апелляционного суда распылили газ

Киев  •  УНН

 • 9900 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 24 октября. УНН. Полиция Одессы предупредила нарушение общественного порядка возле апелляционного суда. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Группа молодых людей пыталась спровоцировать массовые беспорядки во время рассмотрения судом дела. В результате противоправных действий пострадали полицейские, в которых один из участников события распылил газ.

"Сейчас конфликт локализован. Ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Указанный выше правонарушитель доставлен в Малиновский отдел полиции для принятия решения", - отметили в полиции.

Предварительная правовая квалификация указанных событий предусмотрена ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в запорожской школе подросток распылил газовый баллончик.

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