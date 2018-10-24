В Одессе возле апелляционного суда распылили газ
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 октября. УНН. Полиция Одессы предупредила нарушение общественного порядка возле апелляционного суда. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Группа молодых людей пыталась спровоцировать массовые беспорядки во время рассмотрения судом дела. В результате противоправных действий пострадали полицейские, в которых один из участников события распылил газ.
"Сейчас конфликт локализован. Ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Указанный выше правонарушитель доставлен в Малиновский отдел полиции для принятия решения", - отметили в полиции.
Предварительная правовая квалификация указанных событий предусмотрена ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в запорожской школе подросток распылил газовый баллончик.