В Одесі автомобіль врізався в опору: загинула жінка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні вранці в Одесі, на площі Толбухіна, сталася ДТП, у результаті якої загинула жінка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
Так, понівечену автівку виявили під час патрулювання. Автомобіль, у салоні якого перебували двоє людей, врізався в опору.
"В авто знаходилася жінка приблизно 55-60 років без ознак життя та чоловік на вигляд 70-75 років, який не міг рухатись, але був з ознаками життя. На місце було викликано швидку медичну допомогу, службу ДСНС та СОГ", - зазначили у патрульній поліції.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини аварії.
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