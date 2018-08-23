В Одессе автомобиль врезался в опору: погибла женщина
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 серпня. УНН. Сегодня утром в Одессе на площади Толбухина, произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Так, изувеченную машину обнаружили во время патрулирования. Автомобиль, в салоне которого находились два человека, врезался в опору.
"В авто находилась женщина примерно 55-60 лет без признаков жизни и мужчина на вид 70-75 лет, который не мог двигаться, но был с признаками жизни. На место была вызвана скорая медицинская помощь, службу ГСЧС и СОГ", - отметили в патрульной полиции.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, в Днепре легковушка совершила наезд на электроопору, в результате чего пострадали отец с маленьким сыном.