В ОДА розповіли про ситуацію з природними пожежами на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Київщині 1100 осіб у складі зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуації залучені до локалізації осередків горіння на території області. Загрози для критичних об’єктів немає. Про це під час брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Пилова буря скрила приховані зони тління на Житомирщині та у Зоні відчуження та безумовного обов’язкового відселення. Через брак опадів ґрунт їх не втримав і вогонь почав поширюватися. Зведений загін Державної служби з надзвичайних ситуації, а це 1100 осіб та 120 одиниць техніки, в тому числі, вертольоти, залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківському, Паришівському та Денисовицькому лісництвах. Загрози для критичних об’єктів, такі як "Укриття", “Вектор” та інші, немає”, - сказав Василь Володін.
Він додав, що наразі сили та засоби ДСНС продовжують проливати окремі ділянки, де тліють залишки сухої деревини і торфовища.
“Радіаційний фон по Києву та Київській області не перевищує природних фонових значень”, - додав Василь Володін.
Нагадаємо, 16 квітня вогнеборці скинули 240 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.