В ОГА рассказали о ситуации с природными пожарами в Киевской области

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области 1100 лиц в составе сводного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены к локализации очагов горения на территории области. Угрозы для критических объектов нет. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.