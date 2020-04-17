В ОГА рассказали о ситуации с природными пожарами в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области 1100 лиц в составе сводного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены к локализации очагов горения на территории области. Угрозы для критических объектов нет. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Пыльная буря скрыла скрытые зоны тления в Житомирской области и в зоне отчуждения и безусловного обязательного отселения. Из-за нехватки осадков почва их не удержала и огонь начал распространяться. Сводный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а это 1100 человек и 120 единиц техники, в том числе, вертолеты, привлечен к работам по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком лесничествах. Угрозы для критических объектов, такие как "Укрытие", "Вектор" и другие, нет", - сказал Василий Володин.
Он добавил, что сейчас силы и средства ГСЧС продолжают проливать отдельные участки, где тлеют остатки сухой древесины и торфяники.
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественных фоновых значений", - добавил Василий Володин.
Напомним, 16 апреля пожарные сбросили 240 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.