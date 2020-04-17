В ОГА рассказали о ситуации с природными пожарами в Киевской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50548 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59384 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73398 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72893 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100653 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80749 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101975 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105630 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130736 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130260 просмотра

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В ОГА рассказали о ситуации с природными пожарами в Киевской области

В ОГА рассказали о ситуации с природными пожарами в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 19164 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области 1100 лиц в составе сводного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены к локализации очагов горения на территории области. Угрозы для критических объектов нет. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Пыльная буря скрыла скрытые зоны тления в Житомирской области и в зоне отчуждения и безусловного обязательного отселения. Из-за нехватки осадков почва их не удержала и огонь начал распространяться. Сводный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а это 1100 человек и 120 единиц техники, в том числе, вертолеты, привлечен к работам по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком лесничествах. Угрозы для критических объектов, такие как "Укрытие", "Вектор" и другие, нет", - сказал Василий Володин.

Он добавил, что сейчас силы и средства ГСЧС продолжают проливать отдельные участки, где тлеют остатки сухой древесины и торфяники.

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественных фоновых значений", - добавил Василий Володин.

Напомним, 16 апреля пожарные сбросили 240 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.

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