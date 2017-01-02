В Очакові рятувальники визволили немовля, яке мати залишила вдома
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні зранку в Очакові, що на Миколаївщини, рятувальники визволили дівчинку 2016 року народження, яку мати залишила саму вдома. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Як стало відомо, малолітня дитина залишися сама в квартирі на 4-му поверсі по вул.Будівельників. На місце події виїхали бійці чергового караулу 22-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Рятувальники через вікно, за допомогою висувної драбини та шансового інструменту, потрапили до помешкання, відкрили вхідні двері та звільнили дитину.
Нагадаємо, у Кам’янському до чотирьох років позбавлення волі засудили 25-річну матір трьох малюків, яка на понад дві доби залишила дітей самих вдома без води та їжі.