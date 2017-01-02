В Очакове спасатели освободили младенца, которого мать оставила дома
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня утром в Очакове, что в Николаевской области, спасатели освободили девочку 2016 рождения, которую мать оставила одну дома. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
Как стало известно, малолетний ребенок остался сам в квартире на 4-м этаже по ул.Строителей. На место происшествия выехали бойцы дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели через окно, с помощью выдвижной лестницы и шансового инструмента, попали в помещение, открыли входную дверь и освободили ребенка.
Напомним, в Каменском к четырем годам лишения свободы приговорили 25-летнюю мать троих детей , которая более чем двое суток оставила детей одних дома без воды и пищи.