В ОБСЄ повідомили, скільки спостерігачів працюють на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на сьогодні 613 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюють на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Наразі місія налічує 825 спостерігачів, з яких 613 працюють на Сході. Крім того, у нас є 334 місцеві працівники 93 інших міжнародних працівників, які працюють у СММ ОБСЄ”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ минулого тижня зафіксувала майже 15 тис. порушень режиму тиші на Донбасі.
Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг порівняв Донбас з пороховою бочкою.
Вчора, 16 березня, постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної місії зі спостереження в Україні на один рік до 31 березня 2018 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні ради у Відні.