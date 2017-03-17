В ОБСЕ сообщили, сколько наблюдателей работают на Донбассе

"Сейчас миссия насчитывает 825 наблюдателей, из которых 613 работают на Востоке. Кроме того, у нас есть 334 местных работника, 93 других международных сотрудника, работающих в СММ ОБСЕ", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировала почти 15 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе.

Напомним, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой.

Вчера, 16 марта, постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета в Вене.