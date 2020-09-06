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В ОБСЄ повідомили про статистику порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зазначила, що на кордоні з непідконтрольними Україні територіями на Донбасі сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання для можливості проведення ремонту і функціонування об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 5 вересня.

В ОБСЄ повідомили про статистику порушень режиму припинення вогню на Донбасі

"СММ зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та жодного порушення у Луганській області. За попередній звітний період було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 23 таких порушення у Луганській області. У Слов’янську Донецької області жінка дістала поранення від вибуху предмета", - йдеться у тексті звіту.

Також зазначається, що у вечірній час безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив людей у межах ділянки розведення у районі Золотого. Пізно ввечері виявлено вантажний потяг, що рухався на північний захід у районі біля кордону з Російською Федерацією.

"Спостерігачі відвідали пункт пропуску на кордоні в непідконтрольних урядові районах Донецької області. Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту і забезпечення функціонування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури", - додали у звіті.

Окрім того, у звіті йдеться, що свобода пересування Місії залишалася обмеженою, зокрема на блокпості збройних формувань біля Оленівки Донецької області.

Нагадаємо, безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували факти порушення бойовиками домовленості про відведення від лінії розмежування військової техніки та озброєння.

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