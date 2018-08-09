В ОБСЄ підтвердили загибель двох дітей від міни поблизу Горлівки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Зі 168 загиблих і постраждалих серед цивільного населення з початку цього року на Донбасі 59 з них постраждали через спрацюванням мін або боєприпаси, які не вибухнули. Про це сьогодні сказав під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Реальність, яка стоїть за нездатністю провести розмінування та вилучити вибухонебезпечні предмети, наслідки війни, була особливо безжальною в Горлівці для двох хлопчиків 7-и і 11-и років та їхньої бабусі минулого тижня. Ми підтвердили, що всі троє отримали поранення внаслідок вибуху ручної гранати. Двоє підлітків нещодавно загинули поблизу Горлівки, коли 25 липня вибухнула міна", - повідомив Хуг.
Так, за інформацією ЗМІ, у районі Горлівки у районі кладовища, імовірно, в результаті підриву міни, минулого тижня загинули двоє дітей.
"З-поміж 168 жертв серед цивільного населення за цей рік 59 були спричинені спрацюванням мін або боєприпасів, які не вибухнули, – 17 загиблих та 42 поранених", - заявив він.