В ОБСЕ подтвердили гибель двух детей от мины вблизи Горловки

"Реальность, которая стоит за неспособностью провести разминирование и изъять взрывоопасные предметы, последствия войны, была особенно безжалостной в Горловке для двух мальчиков 7-и и 11-и лет и их бабушки на прошлой неделе. Мы подтвердили, что все трое получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Двое подростков недавно погибли вблизи Горловки, когда 25 июля взорвалась мина", - сообщил Хуг.

Так, по информации СМИ, в районе Горловки в районе кладбища, вероятно, в результате подрыва мины, на прошлой неделе погибли двое детей.

"Среди 168 жертв среди гражданского населения за этот год, 59 из них были вызваны страбатыванием мин или боеприпасов, которые не взорвались - 17 погибших и 42 раненых", - заявил он.