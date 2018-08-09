В ОБСЕ подтвердили гибель двух детей от мины вблизи Горловки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Из 168 погибших и пострадавших среди гражданского населения с начала этого года на Донбассе 59 из них пострадали из-за срабатывания мин или боеприпасов, которые не взорвались. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Реальность, которая стоит за неспособностью провести разминирование и изъять взрывоопасные предметы, последствия войны, была особенно безжалостной в Горловке для двух мальчиков 7-и и 11-и лет и их бабушки на прошлой неделе. Мы подтвердили, что все трое получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Двое подростков недавно погибли вблизи Горловки, когда 25 июля взорвалась мина", - сообщил Хуг.
Так, по информации СМИ, в районе Горловки в районе кладбища, вероятно, в результате подрыва мины, на прошлой неделе погибли двое детей.
"Среди 168 жертв среди гражданского населения за этот год, 59 из них были вызваны страбатыванием мин или боеприпасов, которые не взорвались - 17 погибших и 42 раненых", - заявил он.