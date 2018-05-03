В оборонному комітеті ВР анонсували боротьбу з пропагандою за світовою практикою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У комітеті ВР з питань нацбезпеки та оборони вивчають досвід інших країн світу, які протидіють пропаганді. Про це у коментарі УНН розповів член Комітету, народний депутат Іван Вінник.
Зокрема, нардепи вивчають досвід Великої Британії, Франції, Німеччини та США, зазначив він.
"Практика застосування відповідальності щодо суб'єктів, які поширюють завідома недостовірну пропагандистську інформацію, існує у багатьох розвинених країнах. До прикладу - Велика Британія лише впродовж двох тижнів заблокувала все, що пов'язане із Russia Today. Тоді у приписах законодавства було вказано, що це не журналістика, а пропаганда.
Журналістика - це ознака демократії і свободи слова, а пропаганда - це злочинна діяльність.
На сьогодні у Великій Британії є певні вимоги до висновків та журналістських розслідувань - вони мають бути підтверджені як мінімум із трьох джерел, інформація мусить бути збалансованою. На жаль, у нас в Україні не завжди такі принципи застосовуються.
У Німеччині також передбачена відповідальність за поширення завідомо недостовірної пропагандистської інформації. І у Франції, до речі, наразі внесений відповідний законопроект, при чому, документ внесла пропрезиденстьска більшість", - розповів нардеп.
Нагадаємо, у Комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони готують законопроект, яким буде передбачена відповідальність за поширення завідомо недостовірної інформації, зокрема з метою підриву обороноздатності держави. Водночас, Єврокомісія представила доповідь, де йдеться про те, що фальшиві інтернет-новини є серйозною загрозою безпеки суспільства.
Раніше УНН повідомляв, що черговою хвилею гібридної війни проти України експерти вважають атаку росіян на українські авіакомпанії, зокрема Хорс. У квітні цього року Reuters опублікував розслідування російських журналістів, де останні звинуватили вітчизняні авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяли Росії в перекиданні військових до Сирії на літаках Airbus A320.
Однак цю інформацію одразу спростували в Державіаслужбі України, зазначивши, що літак з розслідування Reuters відсутній в українському реєстрі повітряних суден.