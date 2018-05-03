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В оборонном комитете ВР анонсировали борьбу с пропагандой по мировой практике

Киев • УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны изучают опыт других стран мира, которые противодействуют пропаганде. Об этом в комментарии УНН рассказал член Комитета, народный депутат Иван Винник.

В оборонном комитете ВР анонсировали борьбу с пропагандой по мировой практике

В частности, нардепы изучают опыт Великобритании, Франции, Германии и США, отметил он.

"Практика применения ответственности в отношении субъектов, распространяют заведомо недостоверную пропагандистскую информацию, существует во многих развитых странах. К примеру - Великобритания только в течение двух недель заблокировала все, что связано с Russia Today. Тогда в предписаниях законодательства было указано, что это не журналистика, а пропаганда.

Журналистика - это признак демократии и свободы слова, а пропаганда - это преступная деятельность.

Сегодня в Великобритании есть определенные требования к выводам и журналистским расследованиям - они должны быть подтверждены как минимум из трех источников, информация должна быть сбалансированной. К сожалению, у нас в Украине не всегда такие принципы применяются.

В Германии также предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной пропагандистской информации. И во Франции, кстати, уже внесен соответствующий законопроект, причем, документ внесло пропрезидентское большинство", - рассказал нардеп.

Напомним, в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны готовят законопроект, которым будет предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, в частности с целью подрыва обороноспособности государства. В то же время, Еврокомиссия представила доклад, в котором говорится о том, что фальшивые интернет-новости является серьезной угрозой безопасности общества.

Ранее УНН сообщал, что очередной волной гибридной войны против Украины эксперты считают атаку россиян на украинские авиакомпании, в частности Хорс. В апреле этого года Reuters опубликовал расследование российских журналистов, где последние обвинили отечественные авиакомпании в том, что они якобы способствовали России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320.

Однако эту информацию сразу опровергли в Госавиаслужбе Украины, отметив, что самолет из расследования Reuters отсутствует в украинском реестре воздушных судов.

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