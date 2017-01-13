В Оболонському райсуді Києва закликали не політизувати справу “торнадівців”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Під час розгляду в Оболонському районному суді Києва кримінальної справи за обвинуваченням екс-бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення “Торнадо” ГУМВС України в Луганській області права обвинувачених порушені не були. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
“Під час розгляду кримінального провадження не було порушено жодних процесуальних прав обвинувачених”, — йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, всі обвинувачені забезпечені захисниками і проводиться безперервна відео- та аудіофіксація судового процесу. Крім того, в залі суду перебуває представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
“Наразі допитано 10 з 12 обвинувачених”, — уточнили у прес-службі.
Наступне судове засідання призначено на 17 січня, планується допит командира роти Руслана Онищенка та заступника командира роти Миколи Цукура. Після їх допиту буде вирішено про завершення судового слідства та переходу до судових дебатів.
В Оболонському райсуді також закликали не політизувати цей процес.
“Також суд закликає не перетворювати розгляд справи на політичне і силове протистояння з правоохоронними органами, в якому замість букви закону говорять залякування, свавілля, неконтрольоване застосування сили натовпу, від якої можуть постраждати ні в чому не винні люди”, — йдеться у повідомленні.
За час судового розгляду справи проведено 76 судових засідань, допитано 11 потерпілих, 15 свідків обвинувачення, 13 свідків захисту), досліджено матеріали справи, які складають 80 томів. Задоволено всі клопотання обвинувачених, спрямовані на з’ясування дійсних обставин справи.