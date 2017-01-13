В Оболонском райсуде Киева призвали не политизировать дело "торнадовцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. При рассмотрении в Оболонском районном суде Киева уголовного дела по обвинению экс-бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУМВД Украины в Луганской области права обвиняемых нарушены не были. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"При рассмотрении уголовного производства не было нарушено никаких процессуальных прав обвиняемых", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все обвиняемые обеспечены защитниками и проводится непрерывная видео- и аудиофиксация судебного процесса. Кроме того, в зале суда находится представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
"Сейчас допрошены 10 из 12 обвиняемых", - уточнили в пресс-службе.
Следующее судебное заседание назначено на 17 января, планируется допрос командира роты Руслана Онищенко и заместителя командира роты Николая Цукура. После их допроса будет принято решение о завершении судебного следствия и переходу к судебным прениям.
В Оболонском райсуде также призвали не политизировать этот процесс.
"Также суд призывает не превращать рассмотрение дела на политическое и силовое противостояние с правоохранительными органами, в котором вместо буквы закона говорят запугивания, произвол, неконтролируемое применение силы толпы, от которой могут пострадать ни в чем не повинные люди", - говорится в сообщении.
За время судебного рассмотрения дела проведено 76 судебных заседаний, допрошено 11 потерпевших, 15 свидетелей обвинения, 13 свидетелей защиты, исследованы материалы дела, которые составляют 80 томов. Удовлетворены все ходатайства обвиняемых, направленные на выяснение действительных обстоятельств дела.