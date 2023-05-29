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В Оболонському районі столиці фіксують падіння уламків ракети на дорогу - Кличко

В Оболонському районі столиці фіксують падіння уламків ракети на дорогу - Кличко

Київ • УНН

 • 363670 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Києві в Оболонському районі повідомили про падіння уламків ракети на дорогу, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.

З його слів, рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Нагадаємо

У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.

У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.

Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.

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