В Оболонском районе столицы фиксируют падение обломков ракеты на дорогу - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве в Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на дорогу, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"В Оболонском районе сообщение о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место", - написал Кличко.
По его словам, спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.