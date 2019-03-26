В Оболонському районі проведуть промивку водомереж
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В ніч з 28 на 29 березня в Оболонському районі проведуть планову промивку водо мереж. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Київводоканал”.
“У зону робіт потраплять мережі по вул. Йорданська, вул. Архипенко, вул. Приозерна, вул. Малиновського, просп. Оболонський від вул. Малиновського до ст.м. “Мінська”, просп. Героїв Сталінграда, вул. Прирічна, вул. Тимошенко. Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 березня, а саме з 23.00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції “Оболонь-І”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що профілактика проводитиметься вночі. Під час промивання мереж не рекомендується користуватись водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.
“Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно”, — додали у відомстві.
Нагадаємо, комунальне підприємство “Київтеплоенерго” з 1 травня 2019 року підвищує тарифи на опалення і гарячу воду.