В Оболонском районе проведут промывку водосети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В ночь с 28 на 29 марта в Оболонском районе проведут плановую промывку водо сетей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
"В зону работ попадут сети по ул. Иорданская, ул. Архипенко, ул. Приозерная, ул. Малиновского, ул. Оболонский от ул. Малиновского до ст.м. "Минская", ул. Героев Сталинграда, ул. Приречная, ул. Тимошенко. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 28 на 29 марта, а именно с 23:00 до 05:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Оболонь-И", - говорится в сообщении.
Отмечается, что профилактика будет проводиться ночью. Во время промывки сетей не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
"После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - добавили в ведомстве.
Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 1 мая 2019 повышает тарифы на отопление и горячую воду.