В Оболонському районі Києва потонув чоловік

"21 липня, о 15:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля пр. Героїв Сталінграда, 37, що в Оболонському районі столиці, на озері Біле, знаходиться тіло людини", - йдеться у повідомленні.



Так, на відстані 15 м від берега на глибині 3 м виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів. Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.



Нагадаємо, з початку липня в Україні зафіксовано вже понад 70 випадків надзвичайних подій на водоймах.



