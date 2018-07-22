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В Оболонському районі Києва потонув чоловік

В Оболонському районі Києва потонув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В Оболонському районі Києва рятувальники дістали тіло чоловіка з озера Біле. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Києві, передає УНН.

"21 липня, о 15:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля пр. Героїв Сталінграда, 37, що в Оболонському районі столиці, на озері Біле, знаходиться тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Так, на відстані 15 м від берега на глибині 3 м виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів. Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, з початку липня в Україні зафіксовано вже понад 70 випадків надзвичайних подій на водоймах.

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