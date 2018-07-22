В Оболонском районе Киева утонул мужчина

"21 июля, в 15:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что возле пр. Героев Сталинграда, 37, что в Оболонском районе столицы, на озере Белое, находится тело человека", - говорится в сообщении.



Так, на расстоянии 15 м от берега на глубине 3 м обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов. Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.



Напомним, с начала июля в Украине зафиксировано уже более 70 случаев чрезвычайных происшествий на водоемах.



