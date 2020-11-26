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В ОАСК зареєстрували вже сім позовів про скасування карантину “вихідного дня”

В ОАСК зареєстрували вже сім позовів про скасування карантину “вихідного дня”

Київ • УНН

 • 15081 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва вже надійшло сім позовів про оскарження рішення уряду щодо введення карантину “вихідного дня”. Серед останніх — звернення від Луцької міської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОАСК.

“Загалом з 12 листопада 2020 року до суду надійшло вже сім позовів, в яких повністю або частково оскаржується постанова уряду від 11 листопада 2020 року про встановлення додаткових обмежень під час вихідних. Таким чином, кожен четвертий позов до Кабінету Міністрів України, що надійшов до суду за останні два тижні, стосується локдауну вихідного дня”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні два дні з такими вимогами до суду звернулась Луцька міська рада, КП “Тернопільська кінокомісія” та Тернопільська обласна громадська організація “Підприємці Галичини”. Відповідачем у вказаних позовах виступає Кабінет Міністрів України.

“Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за вказаними адміністративними позовами”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 16 листопада до ОАСК надійшло три позови про скасування “карантину вихідного дня”.

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