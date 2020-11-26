В ОАСК зарегистрировали уже семь исков об отмене карантина "выходного дня"

“Всего с 12 ноября 2020 года до суда поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступившему в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП “Тернопольская кинокомиссия” и Тернопольская областная общественная организация “Предприниматели Галичины”. Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров Украины.

“Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам”, — добавили в сообщении.

Напомним, на 16 ноября в ОАСК поступило три иска об отмене “карантина выходного дня”.