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До ОАСК надійшло три позови про скасування “карантину вихідного дня”

До ОАСК надійшло три позови про скасування “карантину вихідного дня”

Київ • УНН

 • 12475 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва надійшло три позови про скасування “карантину вихідного дня”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, до ОАСК з позовами звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабінет міністрів України.

“Позивачі просять суд скасувати встановлені Урядом додаткові карантинні обмеження в період з 00:00 хв. суботи до 00:00 хв. понеділка на території України з 14 по 30 листопада 2020 року. Зокрема, йдеться про оскарження п.15 постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ в редакції від 11.11.2020”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку позивачів, встановлені обмеження негативно вплинуть на діяльність закладів культури та призведуть до втрат близько 50% їх доходів за вихідні дні.

“Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування “карантину вихідного дня”.

Як повідомлялося, нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також Дніпра.

У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні “може отримати апокаліпсис медсистеми”.

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