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В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС

В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Перший із чотирьох енергоблоків АЕС "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах успішно запущений. Абу-Дабі зазначає про мирний характер ядерної програми ОАЕ, а Катар бачить в станції загрозу миру у регіоні. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"В Об'єднаних Арабських Еміратах розпочала роботу атомна електростанція "Барака". Перший енергоблок станції був успішно запущений у суботу, 1 серпня, заявив представник країни у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція стала першою АЕС в арабському світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада заявляє про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії".

"До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн "Kepco". Зведення обійшлося у 24,4 млрд доларів США (у перерахунку - 22,5 млрд євро). Потужність станції після введення у дію всіх чотирьох енергоблоків становила 5600 МВт, що, зі слів арабської сторони, покриє до чверті потреб країни в енергії", - пише видання.

Вказується, що в Абу-Дабі неодноразово підкреслювали на мирному характері ядерної програми ОАЕ і надали доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. З критикою проекту виступав Катар, який вважає станцію "загрозою для миру в регіоні".

Як повідомлялося раніше в УНН, ОАЕ стала першою арабською країною, яка відправила власний космічний апарат.

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