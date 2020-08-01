В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Первый из четырех энергоблоков АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах успешно запущен. Абу-Даби отмечает на мирном характере ядерной программы ОАЭ, а Катар видит в станции угрозу миру в регионе. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"В Объединенных Арабских Эмиратах приступила к работе атомная электростанция "Барака". Первый энергоблок станции был успешно запущен в субботу, 1 августа, заявил представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция стала первой АЭС в арабском мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власть заявляет о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии".
"К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн "Kepco". Возведение обошлось в 24,4 млрд долларов США (в пересчете - 22,5 млрд евро). Мощность станции после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что, по заверениям арабской стороны, покроет до четверти потребностей страны в энергии", - пишет издание.
Указывается, что в Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. С критикой проекта выступал Катар, считающий станцию "угрозой для мира в регионе".
Как сообщалось ранее в УНН, ОАЭ стала первой арабской страной, которая отправила свой космический аппарат.