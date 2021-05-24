В ОАЕ вакцинуватимуть китайців

Деталі

Згідно з китайською програмою вакцинації “Весняні паростки”, яку здійснює Управління охорони здоров’я Дубая, громадянам Китаю, яким виповнилася 16 років, які мають короткострокову візу без проживання в ОАЕ, буде надано в Дубаї дві дози вакцини Sinopharm, яка перелічена в списку.

Сайт спільно відкрили Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ та посольство Китаю в ОАЕ. Це слідує домовленості, досягнутій у березні між шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нахаяном, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ, та візитом державного радника та міністра закордонних справ Китаю Ван І.

Громадяни Китаю, які тимчасово відвідують ОАЕ, можуть увійти на офіційні веб-сайти посольства Китаю в ОАЕ та генерального консульства Китаю в Дубаї для отримання детальної інформації.

Додатково

Китай та ОАЕ тісно співпрацюють у боротьбі з пандемією COVID-19 шляхом обміну досвідом, ресурсами та технологіями. Пізніше цього року новий завод в Абу-Дабі розпочне виробництво вакцин проти COVID-19 від китайського фармацевтичного гіганта Sinopharm під спільним підприємством Sinopharm та місцевою технологічною компанією Group 42.

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