В ОАЭ будут вакцинировать китайцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай объявили об официальном открытии в Дубае региональной вакцинации для граждан Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Согласно китайской программой вакцинации “Весенние ростки”, которую осуществляет Управление здравоохранения Дубая, гражданам Китая, которым исполнилось 16 лет, имеют краткосрочную визу без проживания в ОАЭ, будет предоставлено в Дубае две дозы вакцины Sinopharm, которая перечислена в списке.
Сайт совместно открыли Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и посольство Китая в ОАЭ. Это следует договоренности, достигнутой в марте между шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаян, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и визитом государственного советника и министра иностранных дел Китая Ван И.
Граждане Китая, временно посещают ОАЭ, могут войти на официальные веб-сайты посольства Китая в ОАЭ и генерального консульства Китая в Дубае для получения детальной информации.
Дополнительно
Китай и ОАЭ тесно сотрудничают в борьбе с пандемией COVID-19 путем обмена опытом, ресурсами и технологиями. Позже в этом году новый завод в Абу-Даби начнет производство вакцин против COVID-19 от китайского фармацевтического гиганта Sinopharm под совместным предприятием Sinopharm и местной технологической компанией Group 42.
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