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В ОАЭ будут вакцинировать китайцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай объявили об официальном открытии в Дубае региональной вакцинации для граждан Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

В ОАЭ будут вакцинировать китайцев

Детали

Согласно китайской программой вакцинации “Весенние ростки”, которую осуществляет Управление здравоохранения Дубая, гражданам Китая, которым исполнилось 16 лет, имеют краткосрочную визу без проживания в ОАЭ, будет предоставлено в Дубае две дозы вакцины Sinopharm, которая перечислена в списке.

Сайт совместно открыли Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и посольство Китая в ОАЭ. Это следует договоренности, достигнутой в марте между шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаян, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и визитом государственного советника и министра иностранных дел Китая Ван И.

Граждане Китая, временно посещают ОАЭ, могут войти на официальные веб-сайты посольства Китая в ОАЭ и генерального консульства Китая в Дубае для получения детальной информации.

Дополнительно

Китай и ОАЭ тесно сотрудничают в борьбе с пандемией COVID-19 путем обмена опытом, ресурсами и технологиями. Позже в этом году новый завод в Абу-Даби начнет производство вакцин против COVID-19 от китайского фармацевтического гиганта Sinopharm под совместным предприятием Sinopharm и местной технологической компанией Group 42.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания в ОАЭ.

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