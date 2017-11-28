Дмитро Костюк: сьогодні ми успішно конкуруємо з європейськими компаніями

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Київ • УНН

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Непроста ситуація в країні і репутаційні втрати внесли свої корективи в роботу харківського "Електроважмашу". Однак, в умовах стагнації теплової енергетики, відсутності вітчизняних замовлень по тяговому обладнанню, завод продовжує виготовляти продукцію для ключових галузей країни. Про те, як "Електроважмаш" розвиває напрямок гідроенергетики на внутрішньому ринку і розширює географію поставок всієї лінійки продукції, розповів в.о. директора харківського підприємства Дмитро Костюк.

- Який поточний стан справ на "Електроважмаші"?

- Давайте по порядку. Події 2014-го року призвели до того, що нам довелося різко переорієнтуватися і шукати нові ринки збуту, тоді як основним ринком на той момент для нас був - російський. Було складно, однак буквально за рік вийшли на позитивний фінансовий результат, погасили істотну частину фінансових зобов'язань. Протягом 2016-го - 9 місяців 2017 року нам вдалось збільшити обсяг продажів. Так, обсяг реалізованої продукції за 9 місяців поточного року становив понад 1 млрд грн, а чистий прибуток - понад 6 мільйонів, у той час як за аналогічний період 2016 року підприємство мало збиток в сумі понад 17 мільйонів гривень.

В цілому обсяг укладених контрактів становить близько 3,5 млрд грн, серед яких монтаж двох гідрогенераторів для Рогунської ГЕС, реконструкція Канівської та Київській станцій, участь в будівництві 4-го блоку Дністровської ГАЕС.

Минулого тижня ми підписали контракти з Укргідроенерго на реконструкцію ще двох гідроелектростанцій - Середньодніпровської і ДніпроГЕС-2. Я б сказав, що це наша гордість - сьогодні ми успішно конкуруємо з європейськими компаніями. Крім обсягу підписаних контрактів у 3,5 млрд грн, портфель потенційних я оцінюю ще в 2 млрд грн. Ми оптимізували кредитний портфель за рахунок погашення кредитів більш ніж на 50 млн грн, а також реструктуризували їх на 22 млн доларів.

На сьогоднішній день я не бачу причин для песимізму.

- Тим не менш, завод не буде працювати близько місяця.

- Завод працює і буде працювати. Давайте ж дивитися на ситуацію з точки зору розумного управління ресурсами.

До 22 грудня включно працює все виробництво, напередодні свят будуть задіяні тільки ті, хто зайнятий безпосередньо у виконанні поточних контрактів. Йдеться про ефективність. Всі зобов'язання перед замовниками виконуються. Що стосується працівників, ми в жовтні підвищили оклади на 38%. Погодьтеся, це теж непоганий показник. Баланс зберігається: забезпечується позитивний фінансовий результат і підвищується добробут співробітників.

- Раніше в ЗМІ були публікації в негативній тональності про діяльність заводу безпосередньо під Вашим керівництвом.

- Не дивно, адже місце керівника не дає спокою екс-менеджерам, і тим особам, які хотіли б скористатися негативним шумом і реалізувати свої амбіції. Крім того, я б сказав, що є певна закономірність: як тільки наближається чергове засідання суду по звільненню попереднього керівника, так я дізнаюся про себе багато нового (посміхається - прим.авт.).

- Останнім часом завод користується популярністю. У вас був Глава уряду, міністри, численні делегації ...

- Звичайно, для нас дуже важливо обговорити перспективи заводу і довгострокові програми з розвитку енергетики та машинобудування з главою Кабміну і першим віце-прем'єром. Я радий показати, як ми виробляємо продукцію безпосередньо на проммайданчиках, а не тільки у звітах. Що стосується замовників, це нормальна практика. Ми приймаємо потенційних і поточних замовників, нам є що показати, і для ефективної співпраці це просто необхідно.

З "Укргідроенерго", наприклад, ми змогли обговорити безліч питань, і це дає впевненість, що виконання контрактів буде максимально комфортним для обох сторін.

- Який стан справ з пошуком нових ринків збуту?

- В теорії існують класичні основи ведення бізнесу у вигляді пошуку нових ринків. На практиці все набагато складніше. Ми не бездіємо. Так, зараз активно розвиваємо ринок Індії. Почали з невеликого замовлення для Бангладеш, незабаром після відвантаження нам вдалося отримати замовлення для бенгальської ТЕС "Сіддірганч" на розробку і постачання турбогенератора потужністю 200 МВт. Тобто, цей регіон поступово для нас відкривається, незважаючи на те, що є одним з найскладніших.

Крім того, є досить великий потенціал у співпраці з Азербайджаном. У жовтні поточного року в Баку відбулося засідання азербайджансько-української міжурядової комісії з економічного співробітництва, в якій ми взяли участь спільно з першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим. Зараз ми на стадії підписання угоди, яка відкриє нові можливості для співпраці.

Вважаю, що це хороший економічний важіль. Тим більше, що Україна є одним з основних торговельно-економічних партнерів Азербайджану.

- Ви плануєте розширювати географію?

- Не тільки географію, а й збільшення обсягів. Потенціал підприємства дозволяє втілити плани в реальність.

Однозначно плануємо подальшу участь в проектах ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку - ред.), в модернізації Дніпровського каскаду, в будівництві нових блоків Дністровської ГАЕС.

Що стосується теплової енергетики, в перспективі виготовлення обладнання для нових і модернізації діючих блоків АЕС, ТЕС і ГЕС в Індії, Бангладеш, Узбекистані, Казахстані, а також виготовлення і постачання устаткування для українських ТЕС, ТЕЦ компаній ДТЕК і "Центренерго".

- Який стан справ з атомною енергетикою?

- Це інноваційний напрямок для підприємства. На сьогоднішній день ми здійснили проектування турбогенератора потужністю 1100 МВт для енергоблоків АЕС, ескізний проект якого був представлений на Хмельницькій станції. До слова, здатність заводу виготовляти турбогенератори такої потужності підтверджена НАЕК "Енергоатом". Ми поставляємо запасні частини для АЕС України та Індії.

У перспективі - виготовлення і постачання устаткування для будівництва нових і модернізації існуючих блоків АЕС України, а також комплексна модернізація блоків АЕС Індії. Але не все так просто і не все так швидко.

- Чи почали Ви співпраця з Укрзалізницею?

- Буквально днями ми зустрічалися з представниками Укрзалізниці та показували наші розробки. Я знаю, що наша продукція буде затребувана і на українському залізничному транспорті. Наші референції і сертифікати говорять самі за себе. Думаю, що модернізація рухомого складу - це просто питання часу.

Крім того, ми вже поставляли обладнання для міського електротранспорту до Луцька, Одеси та Львова. Зараз плануємо виходити на залізничні ринки Куби та Індії, а також виробляти тягове обладнання для БелАЗ.

- Що скажете про європейський ринок? Ви займаєтеся просуванням продукції заводу в цьому напрямку?

- Що стосується ринку ЄС, то поки що ми не бачимо для себе перспектив в тому обсязі, який необхідний підприємству для нормального існування. По-перше, через принципово інші вимоги до сертифікації, по-друге, у нас немає можливості здійснювати проектне фінансування. Ринок ЄС - це низькомаржинальний ринок. Ми не можемо конкурувати за проектним фінансуванням, наприклад, з компанією Siemens або будь-якою іншою компанією подібного масштабу. Для нас це недосяжно, оскільки на сьогоднішній день підприємство знаходиться в 100%-й державної власності.

Так чи інакше, головне для нас сьогодні і завтра - ефективно працювати, щоб не просто вижити, а позначити довгострокову перспективу розвитку підприємства. Я хочу забезпечити співробітників гідними умовами праці та рівнем заробітної плати, яка і зараз виплачується строго без затримок. А в цьому напрямку завжди є до чого прагнути.

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