Дмитрий Костюк: сегодня мы успешно конкурируем с европейскими компаниями

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Непростая ситуация в стране и репутационные потери внесли свои коррективы в работу харьковского “Электротяжмаша”. Однако, в условиях стагнации тепловой энергетики, отсутствия отечественных заказов по тяговому оборудованию, завод продолжает производить продукцию для ключевых отраслей страны. О том, как “Электротяжмаш” развивает направление гидроэнергетики на внутреннем рынке и расширяет географию поставок всей линейки продукции, рассказал и.о. директора харьковского предприятия Дмитрий Костюк.

— Какое текущее состояние дел на “Электротяжмаше”?

— Начну по порядку. События 2014-го года привели к тому, что нам пришлось резко переориентироваться и искать новые рынки сбыта, тогда как основным рынком на тот момент для нас был — российский. Было сложно, однако буквально за год вышли на положительный финансовый результат, погасили существенную часть финансовых обязательств. В течение 2016-го — 9 месяцев 2017 года нам удалось увеличить объем продаж. Так, объем реализованной продукции за 9 месяцев текущего года составил более 1 млрд грн, а чистая прибыль — более 6 миллионов, в то время как за аналогичный период 2016 года предприятие имело убыток в сумме более 17 миллионов гривен.

В целом объем заключенных контрактов составляет порядка 3,5 млрд грн, среди которых монтаж двух гидрогенераторов для Рогунской ГЭС, реконструкция Каневской и Киевской станций, участие в строительстве 4-го блока Днестровской ГАЭС.

На прошлой неделе мы подписали контракты с Укргидроэнерго на реконструкцию еще двух гидроэлектростанций — Среднеднепровской и ДнепроГЭС-2. Я бы сказал, что это наша гордость — сегодня мы успешно конкурируем с европейскими компаниями. Помимо объема подписанных контрактов в 3,5 млрд грн, портфель потенциальных я оцениваю еще в 2 млрд. грн. Мы оптимизировали кредитный портфель за счет погашения кредитов более чем на 50 млн грн, а также реструктуризировали их на 22 млн долларов.

На сегодняшний день я не вижу причин для пессимизма.

— Тем не менее, завод не будет работать около месяца.

— Завод работает и будет работать. Давайте же смотреть на ситуацию с точки зрения разумного управления ресурсами.

По 22 декабря включительно работает все производство, в канун праздников будут задействованы только те, кто занят непосредственно в выполнении текущих контрактов. Речь идет об эффективности. Все обязательства перед заказчиками выполняются. Что касается работников, мы в октябре повысили оклады на 38%. Согласитесь, это тоже неплохой показатель. Баланс сохраняется: обеспечивается положительный финансовый результат и повышается благосостояние сотрудников.

— Ранее в СМИ были публикации в негативной тональности о деятельности завода непосредственно под Вашим управлением.

— Неудивительно, ведь место руководителя не дает покоя экс-менеджерам, и тем лицам, которые хотели бы воспользоваться негативным шумом и реализовать свои амбиции. Кроме того, я бы сказал, что есть определенная закономерность: как только приближается очередное заседание суда по увольнению предыдущего руководителя, так я узнаю о себе много нового (улыбается — прим.авт.).

— В последнее время завод пользуется популярностью. У вас был Глава правительства, министры, многочисленные делегации...

— Конечно, для нас очень важно обсудить перспективы завода и долгосрочные программы по развитию энергетики и машиностроения с главой Кабмина и первым вице-премьером. Я рад показать, как мы производим продукцию непосредственно на промплощадках, а не только в отчетах. Что касается заказчиков, это нормальная практика. Мы принимаем потенциальных и текущих заказчиков, нам есть что показать, и для эффективного сотрудничества это просто необходимо.

С “Укргидроэнерго”, например, мы смогли обсудить массу вопросов, и это дает уверенность, что выполнение контрактов будет максимально комфортным для обеих сторон.

— Как обстоят дела с поиском новых рынков сбыта?

— В теории существуют классические основы ведения бизнеса в виде поиска новых рынков. На практике все намного сложнее. Мы не бездействуем. Так, сейчас активно развиваем рынок Индии. Начали с небольшого заказа для Бангладеш, вскоре после отгрузки нам удалось получить заказ для бенгальской ТЭС “Сиддирганч” на разработку и поставку турбогенератора мощностью 200 МВт. То есть, этот регион постепенно для нас открывается, несмотря на то, что является одним из самых сложных.

Кроме того, есть довольно большой потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном. В октябре текущего года в Баку состоялось заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой мы приняли участие совместно с первым вице-премьером — министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым. Сейчас мы на стадии подписания соглашения, которое откроет новые возможности для сотрудничества.

Считаю, что это хороший экономический рычаг. Тем более, что Украина является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана.

— Вы планируете расширять географию?

— Не только географию, но и увеличение объемов. Потенциал предприятия позволяет воплотить планы в реальность.

Однозначно планируем дальнейшее участие в проектах ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - ред.), в модернизации Днепровского каскада, в строительстве новых блоков Днестровской ГАЭС.

Что касается тепловой энергетики, в перспективе изготовление оборудования для новых и модернизации действующих блоков АЭС, ТЭС и ГЭС в Индии, Бангладеш, Узбекистане, Казахстане, а также изготовление и поставка оборудования для украинских ТЭС, ТЭЦ компаний ДТЭК и “Центрэнерго”.

— Как обстоят дела с атомной энергетикой?

— Это инновационное направление для предприятия. На сегодняшний день мы осуществили проектирование турбогенератора мощностью 1100 МВт для энергоблоков АЭС, эскизный проект которого был представлен на Хмельницкой станции. К слову, способность завода изготавливать турбогенераторы такой мощности подтверждена НАЭК “Энергоатом”. Мы поставляем запасные части для АЭС Украины и Индии.

В перспективе — изготовление и поставка оборудования для строительства новых и модернизации существующих блоков АЭС Украины, а также комплексная модернизация блоков АЭС Индии. Но не все так просто и не все так быстро.

— Начали ли Вы сотрудничество с Укрзализныцей?

—Буквально на днях мы встречались с представителями Укрзализныци и показывали наши разработки. Я знаю, что наша продукция будет востребована и на украинском железнодорожном транспорте. Наши референции и сертификаты говорят сами за себя. Думаю, что модернизация подвижного состава — это просто вопрос времени.

Кроме того, мы уже поставляли оборудование для городского электротранспорта в Луцк, Одессу и Львов. Сейчас планируем выходить на железнодорожные рынки Кубы и Индии, а также производить тяговое оборудование для БелАЗов.

— Что скажете о европейском рынке? Вы занимаетесь продвижением продукции завода в этом направлении?

— Что касается рынка ЕС, то пока что мы не видим для себя перспектив в том объеме, который необходим предприятию для нормального существования. Во-первых, из-за принципиально других требований к сертификации, во-вторых, у нас нет возможности осуществлять проектное финансирование. Рынок ЕС — это низкомаржинальный рынок. Мы не можем конкурировать по проектному финансированию, к примеру, с компанией Siemens или любой другой компанией подобного масштаба. Для нас это недостижимо, поскольку на сегодняшний день предприятие находится в 100%-й государственной собственности.

Так или иначе, главное для нас сегодня и завтра — эффективно работать, чтобы не просто выжить, а обозначить долгосрочную перспективу развития предприятия. Я хочу обеспечить сотрудников достойными условиями труда и уровнем заработной платы, которая и сейчас выплачивается строго без задержек. А в этом направлении всегда есть к чему стремиться.

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