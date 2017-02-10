В Нью-Йорку стартував тиждень моди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Нью-Йорку розпочався тиждень високої моди, передає УНН з посиланням на Hollywood Reporter.
Під час фешн-заходу очікується дебют нового головного креативного співробітника Calvin Klein Рафа Сімонса, а також показ нових колекцій таких відомих дизайнерів як Лаура Кім, Філіп Плейн.
Додамо, що тиждень моди у Нью-Йорку - одна з головних і найбільш авторитетних щосезонних подій fashion-індустрії. Саме з неї традиційно починається модний марафон у світових столицях моди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На фестивалі у Брюсселі продемонстрували колекцію одягу з шоколаду
Щовесни й осені на східному узбережжі США збираються представники професійного співтовариства, журналісти, знаменитості, блогери і десятки тисяч охочих першими дізнатися, якими будуть головні модні тенденції наступного сезону.
Потім Нью-Йорк передає естафету Лондону, Мілану і Парижу.