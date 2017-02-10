В Нью-Йорке стартовала неделя моды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Нью-Йорке началась неделя высокой моды, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
Во время фэшн-мероприятия ожидается дебют нового главного креативного сотрудника Calvin Klein Рафа Симонса, а также показ новых коллекций таких известных дизайнеров как Лаура Ким, Филипп Плейн.
Добавим, что неделя моды в Нью-Йорке - одно из главных и наиболее авторитетных ежесезонных событий fashion-индустрии. Именно с нее традиционно начинается модный марафон в мировых столицах моды.
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Весной и осенью на восточном побережье США собираются представители профессионального сообщества, журналисты, знаменитости, блогеры и десятки тысяч желающих первыми узнать, какими будут главные модные тенденции следующего сезона.
Затем Нью-Йорк передает эстафету Лондону, Милану и Парижу.