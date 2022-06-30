В Нью-Йорку посеред вулиці застрелили жінку, яка котила дитячий візок

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Постраждалу доправили до столичного лікарняного центру, де вона померла від отриманих ран. За даними поліції, її дитина не постраждала.

На пресконференції неподалік місця події у Верхньому Іст-Сайді Манхеттена мер Нью-Йорка Ерік Адамс звернувся за допомогою у пошуку стрільця.

«Ми збираємося знайти людину, винну в цьому жахливому злочині. Ми збираємося знайти його та притягнути до відповідальності», - сказав Адамс.

Жінку було поранено вистрілом в голову озброєним чоловіком, одягненим у все чорне, який підійшов до неї ззаду.

Влада вважає, що жертва і стрілець знали одне одного, називаючи це інцидентом на побутовому ґрунті.

Станом на день четверга підозрюваних затримано не було.