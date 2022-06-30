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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Нью-Йорке посреди улицы застрелили женщину, которая катила детскую коляску

В Нью-Йорке посреди улицы застрелили женщину, которая катила детскую коляску

Киев • УНН

 • 368992 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. По данным Департамента полиции Нью-Йорка, 20-летняя женщина, которая катила детскую коляску на улице Нью-Йорка, была убита выстрелом в голову. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Пострадавшую доставили в столичный больничный центр, где она умерла от полученных ран. По данным полиции, ее ребенок не пострадал.

На пресс-конференции возле места происшествия в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обратился за помощью в поиске стрелка.

«Мы собираемся найти человека, виновного в этом ужасном преступлении. Мы собираемся найти его и привлечь к ответственности, - сказал Адамс.

Женщина была ранена выстрелом в голову вооруженным мужчиной, одетым во все черное, который подошел к ней сзади.

Власти считают, что жертва и стрелок знали друг друга, называя это инцидентом на бытовой почве.

По состоянию на день четверга подозреваемые задержаны не были.

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