В Нью-Делі понад 50 осіб отримали поранення під час масових протестів

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 50 людей, серед яких і поліцейські, отримали поранення і травми в ході масових заворушень і зіткнень студентів з поліцією, що сталися в ряді районів Нью-Делі в неділю ввечері і в ніч на понеділок. Як повідомляє сайт газети The Times of India з посиланням на поліцейські джерела, основні заворушення пройшли в районі університету Джамія Міллі Ісламія, в якому навчаються переважно студенти-мусульмани, що почали протест проти прийняття нової версії закону про громадянство, передає УНН.