В Нью-Делі понад 50 осіб отримали поранення під час масових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 50 людей, серед яких і поліцейські, отримали поранення і травми в ході масових заворушень і зіткнень студентів з поліцією, що сталися в ряді районів Нью-Делі в неділю ввечері і в ніч на понеділок. Як повідомляє сайт газети The Times of India з посиланням на поліцейські джерела, основні заворушення пройшли в районі університету Джамія Міллі Ісламія, в якому навчаються переважно студенти-мусульмани, що почали протест проти прийняття нової версії закону про громадянство, передає УНН.
За словами поліцейських, протестувальники кидають каміння в житлові будинки, б’ють шибки у вікнах місцевої лікарні. Пошкоджено не менше десятка автомобілів, а також безліч мотоциклів і мопедів, припаркованих біля дороги. Спалено кілька автобусів.
У свою чергу телеканал NDTV повідомляє в понеділок, що поліція активно застосовувала проти студентів кийки і сльозогінний газ, в студентському кампусі були затримані близько 100 студентів. Більшість затриманих до ранку були відпущені, зазначає телеканал.
Раніше УНН повідомляв, що під час протестів в Індії загинуло щонайменше 6 людей.
Тим часом студентські спільноти і Асоціація університетських викладачів засудили насильство і підпали, закликавши до мирного протесту.
За інформацією NDTV, дізнавшись про виступи студентів у столиці, акції протесту почали проводити учні університетів в інших містах.
Нове законодавство, ухвалене парламентом минулого тижня, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в’їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. Йдеться лише про немусульман. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.