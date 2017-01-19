В Німеччині затримали українця, якого розшукували за викрадення людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Жителя Луганщини, розшукуваного за викрадення людини, затримали в Німеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
У серпні 2016 року і місті Лисичанськ біля кафе-бару “Бардак” два громадянина спричинивши тілесні ушкодження 33-річному чоловіку, помістили його до багажника автомобіля “Mercedes-Benz S350 TDI” та поїхали з місця події. Але автомобіль зупинили співробітниками патрульної поліції міста.
За цими фактами відділом поліції були відкриті кримінальні провадження та розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі), ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років.
Але один зі злочинців ухилявся від органів прокуратури, у зв’язку з чим прокуратура оголосила його в розшук.
Співробітниками Інтерполу спільно з правоохоронними органами Німеччини громадянина затримали на території вказаної країни та піддали екстрадиційному арешту.
Вчора, 18 січня, підозрюваний переданий правоохоронним органам України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.