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В Германии задержали украинца, которого разыскивали за похищение человека

В Германии задержали украинца, которого разыскивали за похищение человека

Киев • УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Жителя Луганской области, разыскиваемого за похищение человека, задержали в Германии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.

В августе 2016 г. в городе Лисичанск возле кафе-бара "Бардак" два гражданина, причинив телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля "Mercedes-Benz S350 TDI" и уехали с места происшествия. Но автомобиль остановили сотрудниками патрульной полиции города.

По этим фактам отделом полиции были возбуждены уголовные производства и начали досудебное расследование по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы), ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Но один из преступников уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем прокуратура объявила его в розыск.

Сотрудники Интерпола совместно с правоохранительными органами Германии гражданина задержали на территории указанной страны и подвергли экстрадиционному аресту.

Вчера, 18 января, подозреваемый был передан правоохранительным органам Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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