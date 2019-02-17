В неділю найтепліше за все буде в Івано-Франківську

У західних областях України найнижчий показник температури буде на Закарпатті -до +9°C, а найвищий - в Івано-Франківській області і становитиме до +13°C. В тернопільській області буде до +11°C, а у Львівській, Чернівецькій та Вінницькій - до +12°C.

Тепло буде в Одеській та Миколаївській областях - до +12°C. У Херсонській області буде прохолодніше - повітря прогріється до +11°C. У Запорізькій області температура буде до +10°C, а у Криму лише до +9°C.

На українському сході сьогодні буде значно холодніше. Найнижча температура буде у Харківській та Луганській областях - до +6°C. Трохи тепліше буде в Донецькій області - до +8°C.

Схожа погода буде і в центрі - у Черкаській та Кропивницькій областіх буде до +10°C, в Дніпропетровській області до + 9°C, а в Полтавській - до +8°C.

На півночі тепло буде лише у Київській, Рівненській та Житомирській областях - тут повітря прогріється до +10°C. В Чернігівській області буде не так тепло - лише до +7°C, а у Сумській області - до +6°C.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві в неділю стоятиме тепла і сонячна погода, повітря прогріється до +10°C.

Нагадаємо, впродовж найближчих п’яти днів, 17 – 21 лютого, по всій території України відчутно потеплішає, істотних опадів не передбачається.