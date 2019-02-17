Сьогодні в Києві потеплішає до +10°C

Станом на 8 ранку на вулиці було не більше +2°C, проте погода поступово покращується, і до середини дня температура становитиме +10°C, що на 3°C вище, ніж було вчора.

День буде переважно сонячним, проте надвечір стане вітряно і хмари з півночі вкриють небо.

Атмосферний тиск становив зранку 748 мм рт.ст., а відносна вологість повітря складала 97%.

Раніше УНН повідомляв, що впродовж найближчих п’яти днів, 17 – 21 лютого, по всій території України відчутно потеплішає, істотних опадів не передбачається.