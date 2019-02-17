Сьогодні в Києві потеплішає до +10°C
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В неділю у Києві буде тепліше - повітря прогріється до +10°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського Гідрометцентру в Facebook.
Станом на 8 ранку на вулиці було не більше +2°C, проте погода поступово покращується, і до середини дня температура становитиме +10°C, що на 3°C вище, ніж було вчора.
День буде переважно сонячним, проте надвечір стане вітряно і хмари з півночі вкриють небо.
Атмосферний тиск становив зранку 748 мм рт.ст., а відносна вологість повітря складала 97%.
Раніше УНН повідомляв, що впродовж найближчих п’яти днів, 17 – 21 лютого, по всій території України відчутно потеплішає, істотних опадів не передбачається.