Сегодня в Киеве потеплеет до +10°C
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В воскресенье в Киеве будет теплее - воздух прогреется до + 10°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского Гидрометцентра в Facebook.
По состоянию на 8 утра на улице было не более +2°C, однако погода постепенно улучшается, и к середине дня температура составит 10°C, что на 3°C выше, чем было вчера.
День будет преимущественно солнечным, однако вечером станет ветрено и облака с севера покроют небо.
Атмосферное давление было утром 748 мм рт.ст., а относительная влажность воздуха составляла 97%.
Ранее УНН сообщал, что в течение ближайших пяти дней, 17 - 21 февраля, по всей территории Украины ощутимо потеплеет, осадков не предвидится.