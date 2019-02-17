В воскресенье теплее всего будет в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня в Украине наблюдается потепление, наиболее высокая температура будет в западных и южных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
В западных областях Украины самый низкий показатель температуры будет в Закарпатье - до +9°C, а самый высокий - в Ивано-Франковской области, он составит до +13°C. В тернопольской области будет до +11°C, а в Львовской, Черновицкой и Винницкой - до +12°C.
Тепло будет в Одесской и Николаевской областях - до +12°C. В Херсонской области будет прохладнее - воздух прогреется до +11°C. В Запорожской области температура будет до +10°C, а в Крыму только до + 9°C.
На украинском востоке сегодня будет значительно холоднее. Самая низкая температура будет в Харьковской и Луганской областях - до +6°C. Немного теплее будет в Донецкой области - до +8°C.
Похожая погода будет и в центре - в Черкасской и Кропивницкого область будет до +10°C, в Днепропетровской области до + 9°C, а в Полтавской - до +8°C.
На севере тепло будет только в Киевской, Ровенской и Житомирской областях - здесь воздух прогреется до +10°C. В Черниговской области будет не так тепло - только до +7°C, а в Сумской области - до +6°C.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве в воскресенье будет стоять теплая и солнечная погода , воздух прогреется до +10°C.
Напомним, в течение ближайших пяти дней, 17 - 21 февраля, по всей территории Украины ощутимо потеплеет , осадков не предвидится.