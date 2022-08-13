В небі над Одещиною збили рашистський БПЛА

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"13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.

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Протягом останніх тижнів російські військові проходили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників.