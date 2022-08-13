В небі над Одещиною збили рашистський БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищено російський БПЛА "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку. Про це йдеться в повідомленні повітряного командування "Південь", передає УНН.
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"13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Протягом останніх тижнів російські військові проходили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників.