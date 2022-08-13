В небе над Одесской областью сбили рашистский БПЛА

Цитата

"13 августа, около 13.00 часов, в небе над Одесской областью воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", что пытался вести воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Добавим

В течение последних недель русские военные проходили учения в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.