В НБУ розповіли про пом’якшення вимог до банків під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національний банк України спростив низку вимог до банків та їх керівників під час дії карантину, введеного в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
Так, керівникам і кандидатам на керівні посади банків дозволили не проходити спеціальних тестів, а співбесіди проводити засобами відеозв’язку. Також, НБУ дозволив банкам не подавати паперових звітів до Нацбанку, а пересилати їх в електронній формі за наявності електронного підпису.
"Також Національний банк продовжив терміни запровадження вимог Положення № 97 "Про організацію процесу управління проблемними активами в банках". Зокрема, на шість місяців подовжено термін розроблення та затвердження банками стратегії управління проблемними активами та оперативного плану. Водночас, від банків вимагається у термін до 30 квітня 2020 року розробити план роботи з непрацюючими активами та стягнутим майном, визнаними банком станом на 1 березня 2020 року",- йдеться в повідомленні.
Окрім того, Національний банк передбачив, що при розробленні та поданні банками планів відновлення діяльності згідно з вимогами Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, затвердженого Постановою №95, у 2020 році:
- банкам дозволено застосовувати лише один стрес-сценарій замість трьох. Цей стрес-сценарій має передбачати тривалий негативний економічний ефект поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- для банків, які не мають статусу системно важливого банку, продовжено кінцевий термін подання планів відновлення діяльності з 1 жовтня до 20 грудня 2020 року.
Нагадаємо, НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу.