В НБУ прокоментували вплив укріплення гривні на інфляцію

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Ревальвація гривні була важливим чинником уповільнення інфляції. Про це, цитуючи директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимира Лепушинського, повідомили у пресслужбі Нацбанку, передає УНН.

"Ревальвація гривні була важливим чинником уповільнення інфляції. З огляду на те, що інфляційний тиск в економіці зменшується, слід очікувати, що будуть знижуватись відсоткові ставки. Національний банк суттєво знизив у 2019 році свою ключову ставку, зараз справа за банками. Ми очікуємо, що кредити будуть ставати доступнішими. Також слід очікувати зниження доларизації економіки і зростання довіри до гривні", - сказав Володимир Лепушинський.

Він також зазначив, що раніше не було прецеденту, коли гривня посилювалася упродовж тривалого часу, а зараз він є і це дуже важливо для усвідомлення, що гривні можна довіряти.

"Якщо брати якійсь короткостроковий вимір, то будуть ті, хто програв від ревальвації гривні. Але це є стимулом, щоб вони хеджували валютні ризики. Експортери мають можливість укладати з банками форвардні контракти і убезпечувати свої валютні надходження від можливої ревальвації у майбутньому", - додав Володимир Лепушинський.

Нагадаємо, очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив динаміку та зробив прогноз щодо зміцнення курсу гривні у цьому році.

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