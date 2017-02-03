В НАЗК розробили план заходів для належного функціонування е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції схвалено проект розпорядження Кабінету міністрів “Про затвердження Плану заходів із забезпечення належного безперебійного функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Так, зазначається, що план заходів, розроблений з урахуванням зауважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Міністерства фінансів, має на меті вирішення невідкладних завдань щодо забезпечення роботи Реєстру декларацій у 2017 році, під час другого етапу е-декларування.
Відповідно до проекту, НАЗК має отримати прямий доступ до інформації з державних реєстрів та інформаційних баз даних, таких, як Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний реєстр довіреностей та Спадковий реєстр.
Найближчим часом проект розпорядження буде поданий в установленому порядку для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.
Як повідомляв УНН, НАЗК підготувало роз’яснення для аудиторів, які перевірятимуть звітність політпартій.