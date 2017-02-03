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В НАПК разработали план мероприятий для надлежащего функционирования электронного декларирования

Киев • УНН

 • 8044 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции одобрен проект распоряжения Кабинета министров "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению надлежащего бесперебойного функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

В НАПК разработали план мероприятий для надлежащего функционирования электронного декларирования

Так, отмечается, что план мероприятий, разработанный с учетом замечаний Государственной службы специальной связи и защиты информации и Министерства финансов, имеет целью решение неотложных задач по обеспечению работы Реестра деклараций в 2017 году, во время второго этапа е-декларирования.

Согласно проекту, НАПК должен получить прямой доступ к информации из государственных реестров и информационных баз данных, таких, как Государственный реестр актов гражданского состояния, Единый реестр доверенностей и Наследственный реестр.

В ближайшее время проект распоряжения будет представлен в установленном порядке для проведения правовой экспертизы в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНН, НАПК подготовило разъяснения для аудиторов, которые будут проверять отчетность политпартий .

Украинские Национальные Новости

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